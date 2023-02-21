Глебов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глебов Иван Матвеевич

Мать: Глебова Матрона Васильевна

Крещение
22.03.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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