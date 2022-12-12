Савастьянова (Глебова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Глебов Иван Матвеевич
Крещение
22.03.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1877
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: крестьяне Иван Шырманов, Матвей Савастьянов и Ермолай Глебов. | Поневесте: крестьянин Григорий Никитин Шырманов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно