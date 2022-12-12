Савастьянова (Глебова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савастьянова (Глебова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Глебов Иван Матвеевич

Мать: Глебова Матрона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.03.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1877

Муж: Савастьянов Петр Иванович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: крестьяне Иван Шырманов, Матвей Савастьянов и Ермолай Глебов. | Поневесте: крестьянин Григорий Никитин Шырманов
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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