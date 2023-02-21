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Пескишев Лаврентий Самылович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Пескишев Самуил Григорьевич

Мать: Пескишева Васса Ивановна

Бракосочетание
22.01.1828

Жена: Пескишева Наталия Трофимовна

Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пескишев Наум Лаврентиевич

Мать ребёнка: Пескишева Наталия Трофимовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пескишева Васса Лаврентьевна

Мать ребёнка: Пескишева Наталия Трофимовна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пескишева Дарья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Пескишева Наталия Трофимовна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пескишева Ксения Лаврентьевна

Мать ребёнка: Пескишева Наталия Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескишева Параскева Никитична

Смерть
Неизвестно
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