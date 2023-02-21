Пескишев Лаврентий Самылович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
22.01.1828
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пескишев Наум Лаврентиевич
Мать ребёнка: Пескишева Наталия Трофимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пескишева Васса Лаврентьевна
Мать ребёнка: Пескишева Наталия Трофимовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пескишева Дарья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Пескишева Наталия Трофимовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пескишева Ксения Лаврентьевна
Мать ребёнка: Пескишева Наталия Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно