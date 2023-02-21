Пескишева (Тюлькина) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Тюлькина) Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Тюлькин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пескишев Кирилл Самылович

Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пескишев Стефан Самылович

Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Пескишев Лаврентий Самылович

Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пескишев Евсевий Самылович

Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Самыловна

Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ефросинья Самыловна

Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пескишев Иона Самылович

Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Самуил Григорьевич

Смерть
Неизвестно