Пескишева (Тюлькина) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Тюлькин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пескишев Кирилл Самылович
Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пескишев Стефан Самылович
Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пескишев Лаврентий Самылович
Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пескишев Евсевий Самылович
Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Самыловна
Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ефросинья Самыловна
Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Пескишев Самуил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно