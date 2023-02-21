Пескишева (Сырцева) Наталия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Сырцева) Наталия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Сырцев Трофим Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1828

Муж: Пескишев Лаврентий Самылович

Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пескишев Наум Лаврентиевич

Отец ребёнка: Пескишев Лаврентий Самылович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пескишева Васса Лаврентьевна

Отец ребёнка: Пескишев Лаврентий Самылович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пескишева Дарья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Пескишев Лаврентий Самылович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пескишева Ксения Лаврентьевна

Отец ребёнка: Пескишев Лаврентий Самылович

Смерть
Неизвестно
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