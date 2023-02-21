Пескишева (Сырцева) Наталия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Сырцев Трофим Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1828
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пескишев Наум Лаврентиевич
Отец ребёнка: Пескишев Лаврентий Самылович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пескишева Васса Лаврентьевна
Отец ребёнка: Пескишев Лаврентий Самылович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пескишева Дарья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Пескишев Лаврентий Самылович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пескишева Ксения Лаврентьевна
Отец ребёнка: Пескишев Лаврентий Самылович
Смерть
Неизвестно