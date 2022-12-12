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Пескишев Самуил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1777

Отец: Пескишев Григорий Лукич

Мать: Пескишева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пескишев Кирилл Самылович

Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пескишев Стефан Самылович

Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Пескишев Лаврентий Самылович

Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пескишев Евсевий Самылович

Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Самыловна

Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ефросинья Самыловна

Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пескишев Иона Самылович

Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пескишева Васса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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