Пескишев Самуил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1777
Отец: Пескишев Григорий Лукич
Мать: Пескишева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пескишев Кирилл Самылович
Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пескишев Стефан Самылович
Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пескишев Лаврентий Самылович
Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пескишев Евсевий Самылович
Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Самыловна
Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ефросинья Самыловна
Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Пескишева Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Вересники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пескишева Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно