Пескишев Стефан Самылович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пескишев Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Пескишева Евдокия Михеевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Пескишев Афанасий Стефанович
Мать ребёнка: Пескишева Евдокия Михеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Наталия Степановна
Мать ребёнка: Пескишева Евдокия Михеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Пескишева Евдокия Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно