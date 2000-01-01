Пескишева (Андронова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Андронова) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Ондронов Семен Яковлевич

Мать: Ондронова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Пескишев Григорий Лукич

Рождение ребёнка
20.08.1777

Сын: Пескишев Самуил Григорьевич

Отец ребёнка: Пескишев Григорий Лукич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Пескишев Григорий Лукич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Пескишев Григорий Лукич

Смерть
Неизвестно
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