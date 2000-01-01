Пескишева (Андронова) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Пескишев Григорий Лукич
Рождение ребёнка
20.08.1777
Сын: Пескишев Самуил Григорьевич
Отец ребёнка: Пескишев Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Пескишев Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Пескишев Григорий Лукич
Смерть
Неизвестно