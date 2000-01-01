Ондронова (Тотаринова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондронова (Тотаринова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Тотаринов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Пескишева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ондронов Семен Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Слободской уезд, Вольминская волость, деревня Чесноковская
Смерть
Неизвестно
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