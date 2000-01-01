Ондронова (Тотаринова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Тотаринов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Пескишева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ондронов Семен Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Слободской уезд, Вольминская волость, деревня Чесноковская
Смерть
Неизвестно