Суровикин Петр Андреевич 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикин Петр Андреевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Суровикин Андрей Еремеевич

Мать: Суровикина (Почепаева) Афимия Поликарповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровикина Прасковья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Суровикин Яков Петрович

Мать ребёнка: Суровикина Прасковья Тимофеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Суровикина) Мария Петровна

Мать ребёнка: Суровикина Прасковья Тимофеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Суровикин Иван Петрович

Мать ребёнка: Суровикина Прасковья Тимофеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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