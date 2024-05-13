Суровикин Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Суровикина Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Суровикина) Мария Петровна
Мать ребёнка: Суровикина Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Суровикина Прасковья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно