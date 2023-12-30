Суровикина (Почепаева) Афимия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1747
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Суровикин Максим Андреевич
Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич
Упоминание
1750
Рождение ребёнка
1754
Сын: Суровикин Фадей Андреевич
Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Суровикин Нефед Андреевич
Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич
Упоминание
13.02.1763
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно