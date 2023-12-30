Суровикина (Почепаева) Афимия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровикина (Почепаева) Афимия Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1747

Муж: Суровикин Андрей Еремеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Суровикин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Суровикин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1750
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Суровикин Фадей Андреевич

Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Суровикин Исай Андреевич

Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Суровикин Нефед Андреевич

Отец ребёнка: Суровикин Андрей Еремеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
13.02.1763
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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