Суровикина Прасковья Тимофеевна 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикина Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровикин Петр Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Суровикин Яков Петрович

Отец ребёнка: Суровикин Петр Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Суровикина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Суровикин Петр Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Суровикин Иван Петрович

Отец ребёнка: Суровикин Петр Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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