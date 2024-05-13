Суровикин Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровикина Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Сын: Суровикин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Суровикина Пелагея
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Суровикина) Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Суровикина Пелагея
Смерть
Неизвестно