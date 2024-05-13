Суровикин Яков Петрович 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСуровикин Яков Петрович

Суровикин Яков Петрович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Суровикин Петр Андреевич

Мать: Суровикина Прасковья Тимофеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровикина Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Суровикин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Суровикина Пелагея

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Суровикина) Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Суровикина Пелагея

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.