Суровикина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Сын: Суровикин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Суровикин Яков Петрович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Суровикина) Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Суровикин Яков Петрович
Смерть
Неизвестно