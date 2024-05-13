Суровикина Пелагея 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровикин Яков Петрович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Суровикин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Суровикин Яков Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Суровикина) Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Суровикин Яков Петрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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