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Копылов Леонтий Иванович

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Место рождения

Чирково, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.06.1888 ст.

Дата смерти

31.08.1924

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1888 ст.

Отец: Копылов Иван Леонтьевич

Мать: Матрёна Дмитриевна

Чирково, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1914

Сын: Копылов Валентин Леонтьевич

Мать ребёнка: Копылова Елена Григорьевна

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1915

Дочь: Копылова Нина Леонтьевна

Мать ребёнка: Копылова Елена Григорьевна

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Елена Григорьевна

Смерть
31.08.1924
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
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