Копылов Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.06.1888 ст.
Дата смерти31.08.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1888 ст.
Отец: Копылов Иван Леонтьевич
Мать: Матрёна Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.05.1914
Сын: Копылов Валентин Леонтьевич
Мать ребёнка: Копылова Елена Григорьевна
Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1915
Дочь: Копылова Нина Леонтьевна
Мать ребёнка: Копылова Елена Григорьевна
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.1924
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия