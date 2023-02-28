Копылова Нина Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1915
Дата смерти20.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1915
Бракосочетание
13.01.1935
Рождение ребёнка
27.12.1935
Сын: Подковыркин Евгений Валентинович
Отец ребёнка: Подковыркин Валентин Петрович
Рождение ребёнка
26.12.1939
Сын: Подковыркин Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Подковыркин Валентин Петрович
Развод
01.11.1943
Бракосочетание
20.01.1956
Инта, Инта, Республика Коми
Смерть
20.04.1987
Красногорский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область