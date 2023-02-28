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Копылова Нина Леонтьевна

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Место рождения

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.09.1915

Дата смерти

20.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1915

Отец: Копылов Леонтий Иванович

Мать: Копылова Елена Григорьевна

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
13.01.1935

Муж: Подковыркин Валентин Петрович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.12.1935

Сын: Подковыркин Евгений Валентинович

Отец ребёнка: Подковыркин Валентин Петрович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.12.1939

Сын: Подковыркин Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Подковыркин Валентин Петрович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
01.11.1943

Муж: Подковыркин Валентин Петрович

Бракосочетание
20.01.1956

Муж: Скобелев Иван Никитич

Инта, Инта, Республика Коми
Смерть
20.04.1987
Красногорский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
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