Подковыркин Евгений Валентинович
Место рождения
Дата рождения27.12.1935
Дата смерти12.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1935
Образование
С 1952 по 1956
Алатырский лесотехнический техникум Министерства лесной промышленности СССР Специальность: оборудование лесозаготовительных предприятий Квалификация: техник-механик
Бракосочетание
30.07.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подковыркина Лидия Васильевна
Смерть
12.11.1987