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Подковыркин Евгений Валентинович

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Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

27.12.1935

Дата смерти

12.11.1987

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1935

Отец: Подковыркин Валентин Петрович

Мать: Копылова Нина Леонтьевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Образование
С 1952 по 1956
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Алатырский лесотехнический техникум Министерства лесной промышленности СССР Специальность: оборудование лесозаготовительных предприятий Квалификация: техник-механик
Бракосочетание
30.07.1960

Жена: Подковыркина Лидия Васильевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подковыркина Лидия Васильевна

Смерть
12.11.1987
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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