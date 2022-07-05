Копылова (Коновалова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Коновалова) Елена Григорьевна

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Место рождения

Ольховка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.05.1896

Дата смерти

01.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1896

Отец: Коновалов Григорий

Мать: не указана

Ольховка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Пётр Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1914

Сын: Копылов Валентин Леонтьевич

Отец ребёнка: Копылов Леонтий Иванович

Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1915

Дочь: Копылова Нина Леонтьевна

Отец ребёнка: Копылов Леонтий Иванович

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
01.01.1981
Красногорский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область

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