Копылова (Коновалова) Елена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1896
Дата смерти01.01.1981
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1896
Отец: Коновалов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1914
Сын: Копылов Валентин Леонтьевич
Отец ребёнка: Копылов Леонтий Иванович
Сурское, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1915
Дочь: Копылова Нина Леонтьевна
Отец ребёнка: Копылов Леонтий Иванович
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
01.01.1981
Красногорский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область