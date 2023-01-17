Подковыркин Валентин Петрович
Место рождения
Дата рождения02.07.1915
Дата смерти04.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1915
Бракосочетание
13.01.1935
Жена: Копылова Нина Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.12.1935
Сын: Подковыркин Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Копылова Нина Леонтьевна
Рождение ребёнка
26.12.1939
Сын: Подковыркин Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Копылова Нина Леонтьевна
Развод
01.11.1943
Жена: Копылова Нина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1991