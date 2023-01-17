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Подковыркин Валентин Петрович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

02.07.1915

Дата смерти

04.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1915

Отец: Подковыркин Пётр Дмитриевич

Мать: Подковыркина Татьяна Фёдоровна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
13.01.1935

Жена: Копылова Нина Леонтьевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.12.1935

Сын: Подковыркин Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Копылова Нина Леонтьевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.12.1939

Сын: Подковыркин Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Копылова Нина Леонтьевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
01.11.1943

Жена: Копылова Нина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подковыркина Екатерина Никоноровна

Смерть
04.10.1991
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