Матрёна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1875 ст.
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Копылов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.07.1880 ст.
Дочь: Копылова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Копылов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.12.1882 ст.
Отец ребёнка: Копылов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
17.06.1888 ст.
Отец ребёнка: Копылов Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
22.09.1895 ст.
Дочь: Истомина Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Копылов Иван Леонтьевич
Смерть
Неизвестно