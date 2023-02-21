Матрёна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1875 ст.

Муж: Копылов Иван Леонтьевич

Чирково, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Копылов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
12.07.1880 ст.

Дочь: Копылова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Копылов Иван Леонтьевич

Чирково, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1882 ст.

Сын: Копылов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Леонтьевич

Чирково, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1888 ст.

Сын: Копылов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Леонтьевич

Чирково, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1895 ст.

Дочь: Истомина Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Копылов Иван Леонтьевич

Чирково, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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