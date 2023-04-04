Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмадуллин Хабибрахман

Мать: Ахмадуллина Рабига

Рождение ребёнка
02.04.1958

Дочь: Дания

Мать ребёнка: Ахмадуллина Сания

Рождение ребёнка
13.11.1963

Дочь: Гарипова Гульфания

Мать ребёнка: Саттира

Рождение ребёнка
28.12.1983

Сын: Ахмадуллин Рустам

Мать ребёнка: Саттира

Новая Юльба, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сауия

Мать ребёнка: Ахмадуллина Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наиль

Мать ребёнка: Ахмадуллина Сания

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данил

Мать ребёнка: Ахмадуллина Сания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмадуллина Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авхадеева Гульфира

Мать ребёнка: Саттира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саттира

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