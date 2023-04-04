Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахмадуллин Хабибрахман
Мать: Ахмадуллина Рабига
Рождение ребёнка
02.04.1958
Дочь: Дания
Мать ребёнка: Ахмадуллина Сания
Рождение ребёнка
13.11.1963
Дочь: Гарипова Гульфания
Мать ребёнка: Саттира
Рождение ребёнка
28.12.1983
Сын: Ахмадуллин Рустам
Мать ребёнка: Саттира
Новая Юльба, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сауия
Мать ребёнка: Ахмадуллина Сания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наиль
Мать ребёнка: Ахмадуллина Сания
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данил
Мать ребёнка: Ахмадуллина Сания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахмадуллина Сания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авхадеева Гульфира
Мать ребёнка: Саттира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саттира