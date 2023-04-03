Ахмадуллин Хабибрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадуллин Хабибрахман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1927

Дочь: Хамидуллина Мунира

Мать ребёнка: Ахмадуллина Рабига

Рождение ребёнка
02.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Рабига

Новая Юльба, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Ахмадуллина Рабига

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмадуллина Рабига

Смерть
Неизвестно
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