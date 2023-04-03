Ахмадуллин Хабибрахман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1927
Дочь: Хамидуллина Мунира
Мать ребёнка: Ахмадуллина Рабига
Рождение ребёнка
02.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахмадуллина Рабига
Новая Юльба, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович
Мать ребёнка: Ахмадуллина Рабига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахмадуллина Рабига
Смерть
Неизвестно