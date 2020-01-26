Хамидуллина (Ахмадуллина) Мунира
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1927
Дата смерти26.01.2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927
Отец: Ахмадуллин Хабибрахман
Мать: Ахмадуллина Рабига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зульфия Самиговна
Отец ребёнка: Самиг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самиг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Самат Самигович
Отец ребёнка: Самиг
Смерть
26.01.2020