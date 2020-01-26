Хамидуллина (Ахмадуллина) Мунира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллина (Ахмадуллина) Мунира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1927

Дата смерти

26.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927

Отец: Ахмадуллин Хабибрахман

Мать: Ахмадуллина Рабига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зульфия Самиговна

Отец ребёнка: Самиг

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самиг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Самат Самигович

Отец ребёнка: Самиг

Смерть
26.01.2020
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