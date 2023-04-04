Ахмадуллин Рустам
Место рождения
Дата рождения28.12.1983
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1983
Отец: Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович
Мать: Саттира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадуллин Расим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадуллин Булат
Мать ребёнка: Айгуль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айгуль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гузель
Рождение ребёнка
09.03.2004
Сын: Ахмадуллин Салават
Мать ребёнка: не указана