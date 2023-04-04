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Ахмадуллин Рустам

Место рождения

Новая Юльба, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1983

Отец: Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович

Мать: Саттира

Новая Юльба, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадуллин Расим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадуллин Булат

Мать ребёнка: Айгуль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айгуль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гузель

Рождение ребёнка
09.03.2004

Сын: Ахмадуллин Салават

Мать ребёнка: не указана

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