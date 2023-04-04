Ахмадуллина Сания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сауия
Отец ребёнка: Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наиль
Отец ребёнка: Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данил
Отец ребёнка: Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1958
Дочь: Дания
Отец ребёнка: Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович