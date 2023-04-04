Авхадеева (Ахмадуллина) Гульфира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович
Мать: Саттира
Рождение ребёнка
20.07.?
Сын: Авхадеев Марсель
Отец ребёнка: Авхадеев Мансур
Рождение ребёнка
26.09.?
Дочь: Авхадеева Алсу
Отец ребёнка: Авхадеев Мансур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авхадеев Мансур
Рождение ребёнка
01.04.1990
Дочь: Авхадеева Гульфина
Отец ребёнка: Авхадеев Мансур