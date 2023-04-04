Авхадеева (Ахмадуллина) Гульфира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авхадеева (Ахмадуллина) Гульфира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмадуллин Абдулла Хабибуллович

Мать: Саттира

Рождение ребёнка
20.07.?

Сын: Авхадеев Марсель

Отец ребёнка: Авхадеев Мансур

Рождение ребёнка
26.09.?

Дочь: Авхадеева Алсу

Отец ребёнка: Авхадеев Мансур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авхадеев Мансур

Рождение ребёнка
01.04.1990

Дочь: Авхадеева Гульфина

Отец ребёнка: Авхадеев Мансур

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