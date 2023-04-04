Авхадеев Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвхадеев Мансур

Авхадеев Мансур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.?

Сын: Авхадеев Марсель

Мать ребёнка: Авхадеева (Ахмадуллина) Гульфира

Рождение ребёнка
26.09.?

Дочь: Авхадеева Алсу

Мать ребёнка: Авхадеева (Ахмадуллина) Гульфира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авхадеева (Ахмадуллина) Гульфира

Рождение ребёнка
01.04.1990

Дочь: Авхадеева Гульфина

Мать ребёнка: Авхадеева (Ахмадуллина) Гульфира

Мы используем куки для улучшения работы сайта.