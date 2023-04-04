Авхадеев Мансур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.?
Сын: Авхадеев Марсель
Мать ребёнка: Авхадеева (Ахмадуллина) Гульфира
Рождение ребёнка
26.09.?
Дочь: Авхадеева Алсу
Мать ребёнка: Авхадеева (Ахмадуллина) Гульфира
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1990
Дочь: Авхадеева Гульфина
Мать ребёнка: Авхадеева (Ахмадуллина) Гульфира