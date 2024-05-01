Вальнев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вальнева Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Купец 2-й гильдии. Архангельский купеческий староста в 1905-1907, 1908-1910 гг. Член учетного комитета Архангельского отделения Санкт-Петербургского международного коммерческого банка (1909)
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.
Мать ребёнка: Вальнева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1898 ст.
Дочь: Вальнев Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Вальнева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.
Дочь: Вальнева Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Вальнева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1907 ст.
Мать ребёнка: Вальнева Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно