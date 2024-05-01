Вальнев Алексей Иванович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вальнев Алексей Иванович

Место рождения

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Вальнев Иван Егорович

Мать: Вальнева (Перевозникова) Екатерина Александровна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вальнева Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Купец 2-й гильдии. Архангельский купеческий староста в 1905-1907, 1908-1910 гг. Член учетного комитета Архангельского отделения Санкт-Петербургского международного коммерческого банка (1909)
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.

Сын: Вальнев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Вальнева Ольга Ивановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.09.1898 ст.

Дочь: Вальнев Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Вальнева Ольга Ивановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.

Дочь: Вальнева Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Вальнева Ольга Ивановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.04.1907 ст.

Сын: Вальнев Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Вальнева Ольга Ивановна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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