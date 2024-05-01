Вальнева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальнева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальнев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.

Сын: Вальнев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Вальнев Алексей Иванович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.09.1898 ст.

Дочь: Вальнев Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Вальнев Алексей Иванович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.

Дочь: Вальнева Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Вальнев Алексей Иванович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.04.1907 ст.

Сын: Вальнев Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Вальнев Алексей Иванович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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