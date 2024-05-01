Вальнева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.
Отец ребёнка: Вальнев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1898 ст.
Дочь: Вальнев Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Вальнев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.
Дочь: Вальнева Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Вальнев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1907 ст.
Отец ребёнка: Вальнев Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно