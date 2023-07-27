Липин Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липин Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1935

Дата смерти

07.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1935

Отец: Липин Иван Васильевич

Мать: Липина Евдокия Евгеньевна

Рождение ребёнка
17.04.1957

Сын: Липин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Липина Антонина Николаевна

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
1957

Жена: Липина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.1960

Дочь: Беккер Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Липина Антонина Николаевна

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Смерть
07.05.1990
Похороны
Неизвестно
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
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