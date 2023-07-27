Липин Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1935
Дата смерти07.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1935
Отец: Липин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1957
Сын: Липин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Липина Антонина Николаевна
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
22.02.1960
Дочь: Беккер Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Липина Антонина Николаевна
Смерть
07.05.1990
Похороны
Неизвестно
Снежинск, Снежинский, Челябинская область