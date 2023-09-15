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Липин Александр Валентинович
Липин Александр Валентинович
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Место рождения
Манчаж
, Артинский, Свердловская область
Дата рождения
17.04.1957
Пол
Мужской
Отец
Липин Валентин Иванович
1935 г.р.
Мать
Липина (Серебренникова) Антонина Николаевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1957
Отец:
Липин Валентин Иванович
Мать:
Липина Антонина Николаевна
Манчаж
, Артинский, Свердловская область
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