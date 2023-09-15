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Липин Александр Валентинович

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Место рождения

Манчаж, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

17.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1957

Отец: Липин Валентин Иванович

Мать: Липина Антонина Николаевна

Манчаж, Артинский, Свердловская область
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