Липин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1913
Отец: Липин Василий
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Липин Павел Иванович
Мать ребёнка: Липина Евдокия Евгеньевна
Рождение ребёнка
04.12.1935
Мать ребёнка: Липина Евдокия Евгеньевна
Рождение ребёнка
08.11.1937
Дочь: Озорнина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Липина Евдокия Евгеньевна
Токари, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно