Липин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1913

Отец: Липин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Липин Павел Иванович

Мать ребёнка: Липина Евдокия Евгеньевна

Рождение ребёнка
04.12.1935

Сын: Липин Валентин Иванович

Мать ребёнка: Липина Евдокия Евгеньевна

Рождение ребёнка
08.11.1937

Дочь: Озорнина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Липина Евдокия Евгеньевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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