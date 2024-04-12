Липина (Просвирнина) Евдокия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липина (Просвирнина) Евдокия Евгеньевна

Место рождения

Токари, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

18.08.1913

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913

Отец: Просвирнин Евгений

Мать: не указана

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Липин Павел Иванович

Отец ребёнка: Липин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1935

Сын: Липин Валентин Иванович

Отец ребёнка: Липин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.11.1937

Дочь: Озорнина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Липин Иван Васильевич

Токари, Артинский, Свердловская область
Смерть
2002
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