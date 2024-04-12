Липина (Просвирнина) Евдокия Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1913
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913
Отец: Просвирнин Евгений
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Липин Павел Иванович
Отец ребёнка: Липин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1935
Отец ребёнка: Липин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1937
Дочь: Озорнина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Липин Иван Васильевич
Смерть
2002