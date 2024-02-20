Барьяхтар Захар Филиппович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1865
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
19.10.1887
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-74,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
11.01.1888
Дочь: Сарра Захаровна
Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-91,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Гутова Елена Захаровна
Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.01.1900
Сын: Барьяхтар Филипп Захарович
Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Барьяхтар Федор Захарович
Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.10.1906
Дочь: Мария Захаровна
Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно