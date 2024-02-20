Барьяхтар Василиса Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарьяхтар Василиса Ильинична

Барьяхтар Василиса Ильинична

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Барьяхтар Захар Филиппович

Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1865

Муж: Барьяхтар Филипп Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.08.1876

Сын: Барьяхтар Иван Филиппович

Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1876г.,лист-19,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
12.08.1878

Дочь: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-5,зап.-6,ГАДО,Ф-426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Барьяхтар Фндор Филиппович

Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович

Рождение ребёнка
03.10.1886

Сын: Барьяхтар Николай Филиппович

Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-18,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-5
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close