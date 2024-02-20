Барьяхтар Василиса Ильинична
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Барьяхтар Захар Филиппович
Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1865
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.08.1876
Сын: Барьяхтар Иван Филиппович
Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1876г.,лист-19,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
12.08.1878
Дочь: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна
Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.02.1881
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-5,зап.-6,ГАДО,Ф-426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Барьяхтар Фндор Филиппович
Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович
Рождение ребёнка
03.10.1886
Сын: Барьяхтар Николай Филиппович
Отец ребёнка: Барьяхтар Филипп Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-18,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-5
Смерть
Неизвестно