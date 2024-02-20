Барьяхтар Николай Филиппович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения03.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1886
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-18,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
13.08.1916
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Барьярхар Мария Харлампиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно