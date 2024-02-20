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Барьяхтар Николай Филиппович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

03.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1886

Отец: Барьяхтар Филипп Федорович

Мать: Барьяхтар Василиса Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-18,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
13.08.1916

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Барьярхар Мария Харлампиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барьярхар Мария Харлампиевна

Смерть
Неизвестно
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