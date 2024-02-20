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Барьяхтар Филипп Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

25.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Барьяхтар Федор Акритович

Мать: Барьяхтар Елена Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Барьяхтар Захар Филиппович

Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1865

Жена: Барьяхтар Василиса Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.08.1876

Сын: Барьяхтар Иван Филиппович

Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1876г.,лист-19,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
12.08.1878

Дочь: Фуното/фонотова/ Елена Филипповна

Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-5,зап.-6,ГАДО,Ф-426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Барьяхтар Фндор Филиппович

Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична

Рождение ребёнка
03.10.1886

Сын: Барьяхтар Николай Филиппович

Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-18,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-5
Смерть
25.02.1916
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-35,зп.-8,ГАДО,Ф - 426-1-13.
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