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Барьяхтар Иван Филиппович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

06.08.1876

Дата смерти

01.12.1884

Пол

Мужской

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1876

Отец: Барьяхтар Филипп Федорович

Мать: Барьяхтар Василиса Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1876г.,лист-19,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-3
Смерть
01.12.1884
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - горячка | Николаевская церковь,м/к-1884г.,лиси-174,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-1-4
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