Барьяхтар Иван Филиппович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения06.08.1876
Дата смерти01.12.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1876
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1876г.,лист-19,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-3
Смерть
01.12.1884
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - горячка | Николаевская церковь,м/к-1884г.,лиси-174,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-1-4