(Барьяхтар) Людмила Николаевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения13.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1916
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
14.08.1916
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-15,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-13 | Восприемники: Новокаракубские поселяне; Григорий Андреевич Балжи и Екатерина Трофимовна Балжи
Смерть
Неизвестно