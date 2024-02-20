(Барьяхтар) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Барьяхтар) Людмила Николаевна

(Барьяхтар) Людмила Николаевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

13.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1916

Отец: Барьяхтар Николай Филиппович

Мать: Барьярхар Мария Харлампиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Крещение
14.08.1916
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-15,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-1-13 | Восприемники: Новокаракубские поселяне; Григорий Андреевич Балжи и Екатерина Трофимовна Балжи
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close