Гутова (Барьяхтар) Елена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова (Барьяхтар) Елена Захаровна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Барьяхтар Захар Филиппович

Мать: Барьяхтар Прасковья Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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