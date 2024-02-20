Барьяхтар (Котела) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барьяхтар (Котела) Прасковья Васильевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
19.10.1887

Муж: Барьяхтар Захар Филиппович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-74,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
11.01.1888

Дочь: Сарра Захаровна

Отец ребёнка: Барьяхтар Захар Филиппович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-91,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Гутова Елена Захаровна

Отец ребёнка: Барьяхтар Захар Филиппович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.01.1900

Сын: Барьяхтар Филипп Захарович

Отец ребёнка: Барьяхтар Захар Филиппович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Барьяхтар Федор Захарович

Отец ребёнка: Барьяхтар Захар Филиппович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.10.1906

Дочь: Мария Захаровна

Отец ребёнка: Барьяхтар Захар Филиппович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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