(Барьяхтар) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Барьяхтар) Мария Захаровна

(Барьяхтар) Мария Захаровна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

20.10.1906

Дата смерти

28.11.1906

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1906

Отец: Барьяхтар Захар Филиппович

Мать: Барьяхтар Прасковья Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
28.11.1906
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close