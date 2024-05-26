Фролова (Белан) Неонила Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Белан) Неонила Трофимовна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

15.10.1939

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1939

Отец: Белан Трофим Савельевич

Мать: Белан (Очеретян) Евдокия Александровна

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
1962

Муж: Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.08.1963

Сын: Фролов Анатолий Филимонович

Отец ребёнка: Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1968

Сын: Фролов Максим Филимонович

Отец ребёнка: Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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