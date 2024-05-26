Фролова (Белан) Неонила Трофимовна
Место рождения
Дата рождения15.10.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1939
Бракосочетание
1962
Рождение ребёнка
26.08.1963
Сын: Фролов Анатолий Филимонович
Отец ребёнка: Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1968
Сын: Фролов Максим Филимонович
Отец ребёнка: Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область