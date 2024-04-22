Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович

Место рождения

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

01.10.1933

Дата смерти

02.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1933

Отец: Фроловский Федор Филимонович

Мать: Фроловская Анна Петровна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
1962

Жена: Фролова Неонила Трофимовна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.08.1963

Сын: Фролов Анатолий Филимонович

Мать ребёнка: Фролова Неонила Трофимовна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1968

Сын: Фролов Максим Филимонович

Мать ребёнка: Фролова Неонила Трофимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
02.01.1982
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