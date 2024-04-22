Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович
Место рождения
Дата рождения01.10.1933
Дата смерти02.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1933
Бракосочетание
1962
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.08.1963
Сын: Фролов Анатолий Филимонович
Мать ребёнка: Фролова Неонила Трофимовна
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1968
Сын: Фролов Максим Филимонович
Мать ребёнка: Фролова Неонила Трофимовна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
02.01.1982