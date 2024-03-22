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Фроловский Федор Филимонович

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Место рождения

Дмитриево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

22.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Фролов Филимон Федорович

Мать: Фролова ?

Дмитриево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Прадед Фролов Федор Филимонович в какой-то момент стал Фролов-Фроловским. Родился в селе Дмитриево Касимовского района примерно в 1900. Затем окончил колледж/техникум в Касимове.
Рождение ребёнка
01.10.1933

Сын: Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович

Мать ребёнка: Фроловская Анна Петровна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Василий "Паровоз" Федорович

Мать ребёнка: Фроловская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Мать ребёнка: Фроловская Татьяна

Смерть
22.06.1954
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Из Новомосковска был репрессирован в 1937 в город Норильск, где и умер. Работал там на заводе, какой-то "шишкой". Похороны были очень масштабными. 
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