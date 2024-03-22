Фроловский Федор Филимонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти22.06.1954
ПолМужской
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Рождение
Около 1900
Отец: Фролов Филимон Федорович
Мать: Фролова ?
Прадед Фролов Федор Филимонович в какой-то момент стал Фролов-Фроловским. Родился в селе Дмитриево Касимовского района примерно в 1900. Затем окончил колледж/техникум в Касимове.
Рождение ребёнка
01.10.1933
Сын: Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович
Мать ребёнка: Фроловская Анна Петровна
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Василий "Паровоз" Федорович
Мать ребёнка: Фроловская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Мать ребёнка: Фроловская Татьяна
Смерть
22.06.1954
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Из Новомосковска был репрессирован в 1937 в город Норильск, где и умер. Работал там на заводе, какой-то "шишкой". Похороны были очень масштабными.