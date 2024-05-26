Фроловская (Калинцева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФроловская (Калинцева) Анна Петровна

Фроловская (Калинцева) Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

30.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Калинцев Петр

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.10.1933

Сын: Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович

Отец ребёнка: Фроловский Федор Филимонович

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
При рождении был зарегистрирован как Фроловский Николай Федорович. Впоследствии выдано повторное свидетельство о рождении на имя Фролов Филимон Федорович (умер под этим же именем).
Смерть
30.12.1983
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Причина смерти: склероз сосудов головного мозга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.