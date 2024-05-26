Фроловская (Калинцева) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти30.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Калинцев Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.10.1933
Сын: Фролов Фроловский Филимон (Николай) Федорович
Отец ребёнка: Фроловский Федор Филимонович
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
При рождении был зарегистрирован как Фроловский Николай Федорович. Впоследствии выдано повторное свидетельство о рождении на имя Фролов Филимон Федорович (умер под этим же именем).
Смерть
30.12.1983
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Причина смерти: склероз сосудов головного мозга