Белан (Очеретян) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1913
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913
Отец: Очеретян Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белан Анатолий Трофимович
Отец ребёнка: Белан Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белан (Ткач) Нина Трофимовна
Отец ребёнка: Белан Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
15.10.1939
Дочь: Фролова (Белан) Неонила Трофимовна
Отец ребёнка: Белан Трофим Савельевич
Днепр, Дніпропетровська область