Белан (Очеретян) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белан (Очеретян) Евдокия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913

Отец: Очеретян Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белан Анатолий Трофимович

Отец ребёнка: Белан Трофим Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белан (Ткач) Нина Трофимовна

Отец ребёнка: Белан Трофим Савельевич

Рождение ребёнка
15.10.1939

Дочь: Фролова (Белан) Неонила Трофимовна

Отец ребёнка: Белан Трофим Савельевич

Днепр, Дніпропетровська область

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