Белан Трофим Савельевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти24.02.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Белан Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белан Анатолий Трофимович
Мать ребёнка: Белан (Очеретян) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белан (Ткач) Нина Трофимовна
Мать ребёнка: Белан (Очеретян) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белан) Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Образование
1918
Начальное земское училище
Рождение ребёнка
15.10.1939
Дочь: Фролова (Белан) Неонила Трофимовна
Мать ребёнка: Белан (Очеретян) Евдокия Александровна
Днепр, Дніпропетровська область
Военная служба
С 20.09.1941 по 24.02.1944
Дата призыва: Котовский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., Котовский р-н Воинское звание: гв. капитан Последнее место службы: 342 сп 121 гв. сд 3А Дата выбытия: 24.02.1944 Причина выбытия: уб... Показать все
Военная награда
С 19.09.1943 по 27.09.1943
Заместитель командира батальона по политчасти 1150 стрелкового полка 121 Гвардейской стрелковой дивизии - награжден орденом "Красная Звезда" Дата поступления на службу: 20.09.1941 Воинское звание: гв... Показать все
Смерть
24.02.1944
Луцк, Волинська область
Поименный список захоронения Воинское звание: гв. капитан Дата выбытия: 25.02.1944 Страна захоронения: Украина Регион захоронения: Волынская обл. Место захоронения: г. Луцк, пр. Победы Могила: Братска... Показать все