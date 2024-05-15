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Белан Трофим Савельевич

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Место рождения

Лычково, Дніпропетровська область

Дата рождения

1908

Дата смерти

24.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Белан Савелий

Мать: не указана

Лычково, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белан Анатолий Трофимович

Мать ребёнка: Белан (Очеретян) Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белан (Ткач) Нина Трофимовна

Мать ребёнка: Белан (Очеретян) Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белан) Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Образование
1918
Начальное земское училище
Рождение ребёнка
15.10.1939

Дочь: Фролова (Белан) Неонила Трофимовна

Мать ребёнка: Белан (Очеретян) Евдокия Александровна

Днепр, Дніпропетровська область
Военная служба
С 20.09.1941 по 24.02.1944
Дата призыва: Котовский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., Котовский р-н Воинское звание: гв. капитан Последнее место службы: 342 сп 121 гв. сд 3А Дата выбытия: 24.02.1944 Причина выбытия: уб... Показать все
Военная награда
С 19.09.1943 по 27.09.1943
Заместитель командира батальона по политчасти 1150 стрелкового полка 121 Гвардейской стрелковой дивизии - награжден орденом "Красная Звезда" Дата поступления на службу: 20.09.1941 Воинское звание: гв... Показать все
Смерть
24.02.1944
Луцк, Волинська область
Поименный список захоронения Воинское звание: гв. капитан Дата выбытия: 25.02.1944 Страна захоронения: Украина Регион захоронения: Волынская обл. Место захоронения: г. Луцк, пр. Победы Могила: Братска... Показать все

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