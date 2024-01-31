(Белан) Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белан Трофим Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Николай Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Николай Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Трофимович
Смерть
Неизвестно