(Белан) Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белан) Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белан Трофим Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Николай Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Николай Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Трофимович

Смерть
Неизвестно

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