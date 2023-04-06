(Атнашева) Нафиса Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Атнашева) Нафиса Исмагиловна

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Место рождения

Нижняя Ошма, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.06.1898

Дата смерти

19.06.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1932 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1898

Отец: Атнашев Исмагил

Мать: Фатима

Нижняя Ошма, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1925

Сын: Назипов Мервез (Михаил)

Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)

Рождение ребёнка
1928

Сын: Назипов Юлдаш (Юра)

Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гилязетдинова Ильгизар (Ира)

Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)

Рождение ребёнка
25.05.1938

Дочь: Маннапова Ляля

Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)

Рождение ребёнка
23.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)

Смерть
19.06.1982
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