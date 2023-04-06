(Атнашева) Нафиса Исмагиловна
Место рождения
Дата рождения19.06.1898
Дата смерти19.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1898
Отец: Атнашев Исмагил
Мать: Фатима
Рождение ребёнка
22.05.1925
Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)
Рождение ребёнка
1928
Сын: Назипов Юлдаш (Юра)
Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гилязетдинова Ильгизар (Ира)
Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)
Рождение ребёнка
25.05.1938
Дочь: Маннапова Ляля
Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)
Рождение ребёнка
23.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назипов Шагит (Мухамматшагид)
Смерть
19.06.1982